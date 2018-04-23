Ещё
Летающая лаборатория разгонит облака над Москвой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто

Летающая лаборатория разгонит облака над Москвой 

Мослента 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самолет-лабораторию Як-42Д задействуют при разгоне облаков над Москвой 1 и 9 мая. Об этом сообщает агентство «Москва».
Самолет выполнит исследовательские полеты для улучшения погодных условий в городе.
Директор автономной некоммерческой организации «Агентство атмосферных технологий» Виктор Корнеев сообщил, что разгонять облака над Москвой также будет девять самолетов Военно-космических сил. Для расчистки неба используют пиропатроны с йодистым серебром, порошкообразный реагент, жидкий азот и гранулированную углекислоту.
Разгон облаков в Москве перед праздниками 1 и 9 мая, 12 июня и в День города обойдется в 400 миллионов рублей. Будет задействовано 12 единиц специальной авиации.
Мослента: последние новости
Ельцина увековечили в Москве Москвичей захотели жестче наказать за катание на самокате в метро Москву заполонят «веселые ребята» и львиные пасти
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия поставила США серьезное условие112
Жесткое заявление G7, «бесконечная» неделя и другие события дня21
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»219
На Москву обрушится торнадо37
Кейт Миддлтон родила99
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение