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Вертолет эвакуировал 8-летнего ребенка с места ДТП на севере Москвы
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Вертолет эвакуировал 8-летнего ребенка с места ДТП на севере Москвы 

Rambler News Service 39 минут назад
Фото: РИАМО
Санитарный вертолет эвакуировал 8-летнего ребенка, который пострадал в результате ДТП с трамваем на севере Москвы, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.
«Инцидент произошел вследствие того, что пострадавший ребенок перебегал трамвайные пути в неустановленном месте, из-за чего водитель трамвая не успел вовремя среагировать и затормозить. Сейчас на месте работают специалисты и устанавливают обстоятельства произошедшего», — следует из сообщения.
Ребенка доставили с различными травмами в специализированное лечебное учреждение города. На борту его сопровождала авиамедицинская бригада.
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