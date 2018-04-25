Вертолет эвакуировал 8-летнего ребенка с места ДТП на севере Москвы

Санитарный вертолет эвакуировал 8-летнего ребенка, который пострадал в результате ДТП с трамваем на севере Москвы , сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

«Инцидент произошел вследствие того, что пострадавший ребенок перебегал трамвайные пути в неустановленном месте, из-за чего водитель трамвая не успел вовремя среагировать и затормозить. Сейчас на месте работают специалисты и устанавливают обстоятельства произошедшего», — следует из сообщения.

Ребенка доставили с различными травмами в специализированное лечебное учреждение города. На борту его сопровождала авиамедицинская бригада.