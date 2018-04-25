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В Москве ограничат продажу алкоголя
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В Москве ограничат продажу алкоголя во время ЧМ по футболу 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Ограничение на продажи алкогольной продукции введут в Москве в период проведения чемпионата мира по футболу на 24 дня — в дни проведения матчей и накануне, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Сообщается, что продажу алкоголя ограничат в определенных местах.
"По инициативе департамента префектурами административных округов столицы были разработаны предложения по определению границ внешнего периметра мест проведения мероприятий FIFA, где в дни проведения матчей и накануне будут введены ограничения на продажу алкогольной продукции. Ограничения по продаже алкогольной продукции будут действовать в радиусе примерно двух километров за территорией вышеперечисленных площадок", — рассказали РИА Новости в департаменте в среду.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе, ограничение на продажу алкогольной продукции будет действовать в городе в течение 24 дней.
"В рамках чемпионата мира по футболу в Москве запланировано 12 матчей, соответственно 12 дней будет ограничена продажа алкоголя, плюс в дни накануне перед матчем. Ограничение будет действовать только в тех местах, где они будут проводиться, в трех точках — в зоне стадионов "Спартак", "Лужники" и на площадке "Фестиваля болельщиков" на Воробьевых горах", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы департамента.
"Для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правительством Москвы совместно с заинтересованными службами разрабатываются лечебно-эвакуационные мероприятия в период проведения чемпионата мира, в которых определен перечень больниц и поликлиник, где будут оказывать медицинскую помощь", — добавили в пресс-службе.
Как напомнили в ведомстве, на период проведения матчей чемпионата мира по футболу в городе запланировано 12 игр — восемь игр группового раунда по четыре игры на стадионах "Спартак" (16 июня Аргентина — Исландия, 19 июня Польша — Сенегал, 23 июня Бельгия — Тунис, 27 июня Сербия — Бразилия) и "Лужники" (14 июня Россия — Саудовская Аравия, 17 июня Германия — Мексика, 20 июня Португалия — Марокко, 26 июня Дания — Франция), а также две игры 1/8 плей-офф также на стадионе "Спартак" (3 июля) и "Лужники" (1 июля). Полуфинал состоится 11 июля, финал — 15 июля на стадионе "Лужники".
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