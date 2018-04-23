Часть рабочих мест на территории Новой Москвы создали инвесторы

Фото: архив Три четверти рабочих мест на территории Троицкого и Новомосковского административных округов создали инвесторы. Об этом сообщили на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы 23 апреля.

— Ежегодно в ТиНАО прибавляется по 10 тысяч и более мест приложения труда. Три четверти из них создают инвесторы, — рассказал руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин