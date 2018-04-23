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Часть рабочих мест на территории Новой Москвы создали инвесторы
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Часть рабочих мест на территории Новой Москвы создали инвесторы 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Новые Округа
Фото: архив Три четверти рабочих мест на территории Троицкого и Новомосковского административных округов создали инвесторы. Об этом сообщили на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы 23 апреля.
— Ежегодно в ТиНАО прибавляется по 10 тысяч и более мест приложения труда. Три четверти из них создают инвесторы, — рассказал руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.
Он отметил, что к концу 2018 года число рабочих мест на территории Новой Москвы увеличится до 200 тысяч.
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