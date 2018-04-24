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В дни репетиций парада в Москве изменят маршруты наземного транспорта
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В дни репетиций парада в Москве изменят маршруты наземного транспорта 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Движение на 55 маршрутах наземного транспорта в Москве изменят или прекратят из-за репетиции Парада Победы 26 апреля, 3 и 6 мая, заявил заммэра столицы Максим Ликсутов во вторник на заседании президиума в мэрии.
"Во время репетиций Парада Победы 26 апреля, 3 и 6 мая планируется снятие или изменение движения 55 маршрутов наземного городского транспорта", — сказал он.
Как следует из материалов к заседанию президиума, 26 апреля и 3 мая с 18.00 до окончания репетиции парада станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека Ленина» будут работать только на вход.
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