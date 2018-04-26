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Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
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Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада 

Российская Газета 4 часа назад
Департамент транспорта попросил водителей пересесть сегодня на общественный транспорт. В Москве ожидается сильный ветер до 12-17 метров в секунду, а вечером весь центр столицы будет перекрыт из-за репетиции Парада в честь 9 мая.
Напомним, сегодня проводится первая репетиция с участием военной техники. Перекрытия начнутся в 17:00.
Колонна выйдет с улицы Нижние Мневники, пройдет по Звенигородскому шоссе, Красной Пресне, Баррикадной улице, Садовому кольцу.
В 18:00 закроют Тверскую, Моховую, Охотный ряд, а в 22:40 — Кремлевскую набережную, Боровицкую площадь, Большой Москворецкий мост, Воздвиженку, Новый Арбат, Новинский бульвар. Открывать улицы будут по мере прохождения колонны.
Добавим, что на прошлой неделе движение в Москве было сильно затруднено из-за дорожных проблем на Новом Арбате. Кроме того, сегодня ситуация может усугубиться из-за плохой погоды.
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