Ещё
Столичных водителей попросили пересесть на метро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Столичных водителей попросили пересесть на метро 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Департамент транспорта попросил водителей пересесть сегодня на общественный транспорт. В Москве ожидается сильный ветер до 12-17 метров в секунду, а вечером весь центр столицы будет перекрыт из-за репетиции Парада в честь 9 мая.
Напомним, сегодня проводится первая репетиция с участием военной техники. Перекрытия начнутся в 17:00.
Колонна выйдет с улицы Нижние Мневники, пройдет по Звенигородскому шоссе, Красной Пресне, Баррикадной улице, Садовому кольцу.
В 18:00 закроют Тверскую, Моховую, Охотный ряд, а в 22:40 — Кремлевскую набережную, Боровицкую площадь, Большой Москворецкий мост, Воздвиженку, Новый Арбат, Новинский бульвар. Открывать улицы будут по мере прохождения колонны.
Добавим, что на прошлой неделе движение в Москве было сильно затруднено из-за дорожных проблем на Новом Арбате. Кроме того, сегодня ситуация может усугубиться из-за плохой погоды.
Российская Газета: последние новости
На фиолетовой ветке московского метро восстановили движение В Москве стартует сезон велопроката В Подольске откроют уникальный тоннель под железной дорогой
Комментарии  Ещё 28 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая угроза: как Америка подкосит рубль177
ЦБ отозвал лицензии у двух банков19
Глава МЧС ответил Михалкову120
Новая схема мошенничества появилась в РФ6
В Москве горит торговый центр28
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
03:44
Почему Украина закрыла свои воды от РФ
Украина В мире
09:17
Глава МЧС ответил Михалкову
Общество
14:53
«Прогресс МС-07» ушел с орбиты
Технологии Наука и техника
03:42
Пентагон пожаловался на РЭБ в Сирии
Армия Ближний Восток
03:44
Украина взялась за российские корабли
Украина В мире
04:02
Российский бизнес подешевел
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение