Движение транспорта в Москве ограничат в связи с подготовкой к Параду Победы

Движение транспорта на ряде улиц Москвы ограничат в связи с репетицией Парада Победы. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы, передает ТВ Центр.

20 апреля c 22:00 с открытием движения по мере прохождения колонны для транспорта закроют парадную площадку полигона в Алабине, Киевское шоссе, Минское шоссе, МКАД от Минского до Рублевского шоссе, МКАД от Киевского до Рублевского шоссе, Рублевское шоссе, улицы Осеннюю, Крылатскую и Нижние Мневники.

21 апреля с 03:00 до 07:00 будут перекрыты проезд к железнодорожной станции Пресня, 3-я Магистральная улица, Звенигородское шоссе в сторону улицы Мневники по встречной полосе, улица Мневники в сторону улицы Народного Ополчения по встречной полосе, улицы Народного Ополчения и Нижние Мневники.

Кроме того, на пять дней будет ограничено движение по Тверской улице от Триумфальной площади до Моховой улицы, по Моховой от Большой Никитской до Тверской улицы, улице Охотный Ряд от Тверской улицы до Большой Дмитровки. Перекрытия будут действовать там с открытием движения по мере прохождения колонны 23 апреля с 21:30, 26 апреля и 3 мая с 18:00, 6 мая с 07:00 и 9 мая с 06:00.

Красную площадь, Кремлевскую набережную, Боровицкую площадь, улицы Моховую, Воздвиженку и Новый Арбат, а также Новинский бульвар, Садовую-Кудринскую, Тверскую, Болотную улицы, Болотную площадь, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты будут закрывать для автомобилистов 26 апреля и 3 мая с 22:40, а также 6 мая с 10:40 с открытием движения по мере прохождения колонны.

На улице Нижние Мнёвники, Звенигородском шоссе, улицах Красная Пресня, Баррикадной, Садовой-Кудринской (с нарушением налево), Триумфальной площади и улице Тверской перекрытия будут действовать 26 апреля и 3 мая с 17:00, 6 мая с 06:00 и 9 мая с 05:00 до окончания движения колонны.

27 апреля и 4 мая с 01:00 с открытием движения по мере прохождения колонны ограничат движение на Красной площади, Кремлевской набережной, Боровицкой площади, улицах Моховой, Воздвиженке, Баррикадной, Красная Пресня, Новый Арбат, на Новинском бульваре, Звенигородском шоссе и улице Нижние Мнёвники. Эти же улицы перекроют 6 и 9 мая с 10:40 с открытием движения по мере прохождения колонны.