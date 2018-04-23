Ещё
Режим работы автобуса № 194, следующего через Западное Дегунино, изменился с 21 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Режим работы автобуса № 194, следующего через Западное Дегунино, изменился с 21 апреля 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 36 минут назад
С 21 апреля изменилось расписание автобуса № 194, курсирующего по району Западное Дегунино. Как сообщается на официальном портале мэра Москвы, изменения помогут горожанам добираться до станций метро к их открытию.
«Автобус № 194 начал отправляться от остановки «Коровино» в 04.54 вместо 05.17, а от станции метро «Петровско-Разумовская» — в 05.27 вместо 05.50», — уточняется на сайте.
Кроме того, изменения коснулись автобуса № 179к. Первые автобусы теперь отправляются от платформы Лианозово в 5.30, а от Нижних Лихобор — в 5.52. (ео)
Управа района Западное Дегунино города Москвы: последние новости
Жители Западного Дегунина наведут порядок на берегу Дегунинского пруда в рамках субботника Собянин: По программе реновации можно будет получить равноценное жилье Детско-взрослая поликлиника на Дмитровке начнет принимать пациентов в 2020 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение177
У россиян снова попросят денег261
Индия лишила Россию Су-57505
«»Аэрофлот" предупредил о махинациях с билетами6
Кейт Миддлтон родила19
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
02:17
Кейт Миддлтон родила
В мире
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
02:41
Бюст Ельцина открыли в Москве
Новости Москвы
02:58
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Политика Ближний Восток
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение