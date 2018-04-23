Режим работы автобуса № 194, следующего через Западное Дегунино, изменился с 21 апреля

С 21 апреля изменилось расписание автобуса № 194, курсирующего по району Западное Дегунино. Как сообщается на официальном портале мэра Москвы, изменения помогут горожанам добираться до станций метро к их открытию.

«Автобус № 194 начал отправляться от остановки «Коровино» в 04.54 вместо 05.17, а от станции метро «Петровско-Разумовская» — в 05.27 вместо 05.50», — уточняется на сайте.

Кроме того, изменения коснулись автобуса № 179к. Первые автобусы теперь отправляются от платформы Лианозово в 5.30, а от Нижних Лихобор — в 5.52. (ео)