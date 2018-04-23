В Мострансавто рассказали о работе во время стихии

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Мострансавто: Непогода 21-22 апреля не повлияла на работу автобусов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Неблагоприятные погодные условия в выходные дни 21 и 22 апреля 2018 г. не повлияли на работу автобусов ГУП МО «Мострансавто», сообщили в пресс-службе предприятия.
«Дождь и ветер в минувшие выходные не повлияли на работу автобусов Мострансавто. В связи со штормовым предупреждением во всех филиалах предприятия были приняты необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения, благодаря которым за минувшие сутки на маршруты вышло более 4,1 тыс. автобусов. В частности, был подготовлен резервный подвижной состав, вывод которого в рейсы не потребовался», — говорится в сообщении.
Уточняется, что для водителей перед выпуском автобусов на линию проводились инструктажи о соблюдении правил дорожного движения, особое внимание уделялось соблюдению скоростного режима, дистанции и бокового интервала.
«Диспетчерскими службами филиалов Мострансавто было организовано взаимодействие с дорожными и коммунальными службами, ответственными за содержание дорог. В случае несоблюдения графиков движения, неудовлетворительного состояния дорожного полотна или иных нештатных ситуаций, связанных с погодными условиями, сотрудники предприятия незамедлительно сообщали в центральную диспетчерскую службу для принятия своевременных мер», — отмечается в сообщении.
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