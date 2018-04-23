В Мострансавто рассказали о работе во время стихии

Мострансавто: Непогода 21-22 апреля не повлияла на работу автобусов

Неблагоприятные погодные условия в выходные дни 21 и 22 апреля 2018 г. не повлияли на работу автобусов ГУП МО «Мострансавто», сообщили в пресс-службе предприятия.

«Дождь и ветер в минувшие выходные не повлияли на работу автобусов Мострансавто. В связи со штормовым предупреждением во всех филиалах предприятия были приняты необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения, благодаря которым за минувшие сутки на маршруты вышло более 4,1 тыс. автобусов. В частности, был подготовлен резервный подвижной состав, вывод которого в рейсы не потребовался», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для водителей перед выпуском автобусов на линию проводились инструктажи о соблюдении правил дорожного движения, особое внимание уделялось соблюдению скоростного режима, дистанции и бокового интервала.