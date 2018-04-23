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К концу недели в столичном регионе потеплеет
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Скончался басист группы "Сектор газа"
Скончался басист группы "Сектор газа"

К концу недели в столичном регионе потеплеет 

Авторадио 32 минуты назад
Повышаться температура начнет со среды, — рассказали специалисты Центра погоды Фобос. Мощный циклон, который бушевал в Москве и области в выходные, достиг Урала, но значительно ослабел.
Авторадио: последние новости
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