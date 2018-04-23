Мэр рассказал о новом медицинском кластере «Сколково»

Завершено строительство первого медицинского кластера в «Сколково». Об сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра итогов работ, передает портал столичного Стройкомплекса.

«В международном медицинском кластере в «Сколково» построен первый клинико-диагностический корпус, оснащенный самым современным оборудованием. Кроме того, здесь создан самый современный в России симуляционный центр. Оператором нового диагностического центра будет одна из лучших и старейших клиник Израиля Hadassah. Надеюсь, в течение ближайших месяцев закончится поставка оборудования и комплектация кадрами этой клиники», — рассказал глава города.

По его словам, медицинский кластер — очень важный проект для Москвы, где будут созданы все условия для обучения и переподготовки кадров и дальнейших трансфертов технологий в московские клиники. Планируется, что диагностический корпус примет первых пациентов этой осенью.

Фото © Пресс-служба Стройкомплекса Москвы

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