Синоптики пообещали москвичам потепление до плюс 18

Погода в столичном регионе после грозы, ливней и ураганного ветра в выходные с каждым днем будет улучшаться и к началу праздничных дней в мегаполисе потеплеет до плюс 18 градусов. Об этом сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, на протяжении недели ветер не будет превышать 10 метров в секунду, «во вторник заметен постепенный тренд на повышение температуры, приход нормальной апрельской погоды».

Вильфанд отметил, что в ночь на 24 апреля повсеместно в Московском регионе температура опустится ниже нулевой отметки. Днем во вторник прогнозируется более 10 градусов тепла, а в пятницу и субботу метеорологи ожидают от 13 до 18 градусов со знаком плюс. Сильные осадки прогнозируются в четверг, пишет НСН.

Напомним, что семнадцать человек пострадали из-за урагана в Москве 21 апреля, при этом 14 были госпитализированы. Жертвой непогоды в столице стала маленькая девочка.

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