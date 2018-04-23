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Движение в центре Москвы перекроют из-за репетиции парада
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Движение в центре Москвы перекроют из-за репетиции парада 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: Газета.Ru
В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили московских водителей об ограничении движения транспорта в столице в связи с репетицией Парада Победы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
"ЦОДД информирует, что 23 апреля с 21.30 до окончания мероприятия будет полностью ограничено движение транспорта в центральной части города в связи с репетицией Парада Победы. Просим водителей временно отказаться от поездок в центр города на личных автомобилях и планировать свои маршруты с учетом ограничений", — говорится в сообщении.
Как отмечается, в центр удобнее всего будет добираться со станций метро «Маяковская», «Пушкинская», «Тверская», «Охотный ряд» и «Театральная».
"Движение будет ограничено по маршруту прохождения военной техники: ул. Тверская от Триумфальной площади до ул. Моховая; ул. Моховая от ул. Большая Никитская до ул. Тверская; ул. Охотный Ряд от ул. Тверская до ул. Большая Дмитровка", — уточнили в ЦОДД.
Согласно данным организации, к утру 24 апреля ограничения будут сняты.
Ранее сообщалось, что на Крымском мосту начались работы по сооружению комплексов, предназначенных для очистки ливневых вод с дорожного полотна и железной дороги.
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