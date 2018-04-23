В Тюмени предложили создать наземное метро

Жители Тюмени собирают подписи за создание наземного метро, проезд в котором будет бесплатным. Авторы проекта утверждают, что его строительство окупится за два года.

Предполагается, что метро будет возводиться за счет частных инвестиций без участия госбюджета, находиться в частной собственности и управляться частной компанией. Проект предусматривает создание на станциях коммерческих площадей, которые будут сдаваться в аренду. По словам авторов, именно это и обеспечит тюменцам бесплатный проезд.

Проголосовать за проведение городского референдума можно на сайте «Новое метро Тюмени». Заявка о референдуме будет принята к рассмотрению, когда соберет 5 тысяч подписей. Сейчас за строительство наземного метро высказались 350 горожан.