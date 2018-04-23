К концу 2019 года Москва войдет в тройку городов мира по количеству электробусов

В материале уточняется, что на создание электробусов для Москвы поданы три заявки. «20 апреля истек срок окончания подачи заявок на создание электробусов. Были поданы три заявки на поставку электробусов для Москвы. Мы предусмотрели специальную „маску“, которая будет угадываться в линейке всех наших транспортных средств. Мы будем придерживаться того, чтобы весь общественный транспорт Москвы был в одном стиле», — сказал Максим Ликсутов.

Стоит отметить, что электробусы, которые будут курсировать по столице, планируется оснастить USB-розетками, а также Wi-Fi и климат-контролем. Безопасные, высокомобильные, удобные и экологичные — такими будут столичные электробусы. Городской низкопольный электробус большой вместимости будет адаптирован для всех категорий граждан, в том числе для маломобильных.