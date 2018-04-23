Ещё
«Канал имени Москвы»: День открытой навигации может пройти в Парке Горького 12 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Канал имени Москвы»: День открытой навигации может пройти в Парке Горького 12 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
В столице 12 мая текущего года в Парке Горького может быть организован День открытой навигации. Об этом на конференции в честь открытия навигации-2018 сказал руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин.
«В этом году предполагается провести 12 мая в 12:00 в Парке Горького День открытой навигации, это будет городской праздник. Министр транспорта РФ Максим Соколов обратился с соответствующим письмом к мэру Москвы Сергею Собянину, сейчас письмо находится на рассмотрении у заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова. И если предложение будет поддержано, то праздник состоится. Несколько тысяч человек будут участвовать, первые звезды российской эстрады. И самое интересное, что после концерта будет парад судов», — сказал Г. Елянюшкин.
Ранее он сообщил, что первое электросудно может быть спущено на воду канала в 2019 г.
Агентство «Москва»: последние новости
Бюст первого президента России Б.Ельцина установили на «Аллее правителей» в Москве Москвич незаконно зарегистрировал в своей квартире на востоке Москвы 15 иностранцев Приложение для навигации по Каналу им. Москвы может быть запущено к 2020 г.
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение178
У россиян снова попросят денег264
Индия лишила Россию Су-57504
Кейт Миддлтон родила22
«»Аэрофлот" предупредил о махинациях с билетами6
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
02:17
Кейт Миддлтон родила
В мире
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
02:41
Бюст Ельцина открыли в Москве
Новости Москвы
02:58
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Политика Ближний Восток
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение