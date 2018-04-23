«Канал имени Москвы»: День открытой навигации может пройти в Парке Горького 12 мая

В столице 12 мая текущего года в Парке Горького может быть организован День открытой навигации. Об этом на конференции в честь открытия навигации-2018 сказал руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин

«В этом году предполагается провести 12 мая в 12:00 в Парке Горького День открытой навигации, это будет городской праздник. Министр транспорта РФ Максим Соколов обратился с соответствующим письмом к мэру Москвы Сергею Собянину , сейчас письмо находится на рассмотрении у заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова . И если предложение будет поддержано, то праздник состоится. Несколько тысяч человек будут участвовать, первые звезды российской эстрады. И самое интересное, что после концерта будет парад судов», — сказал Г. Елянюшкин.

Ранее он сообщил, что первое электросудно может быть спущено на воду канала в 2019 г.