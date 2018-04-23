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В апреле в Казани завершается прием заявок от городских волонтеров
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В апреле в Казани завершается прием заявок от городских волонтеров 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. 30 апреля завершается прием заявок от городских волонтеров на чемпионат мира по футболу, сообщается на официальном портале правительства Казани.
"На сегодняшний день поступило более 3 тысяч заявок, а отобрано будет около 1 тысячи лучших волонтеров", — рассказал первый замруководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов.
С 11 июня по 15 июля 900 добровольцев ежедневно будут работать на 15 станциях, расположенных на основных маршрутах движения болельщиков: у аэропорта и железнодорожного вокзала, станций метро, на подходах к стадиону «Казань Арена».
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