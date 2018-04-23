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Поезд ЦСКА запустят в столичном метро
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Специализированный поезд ЦСКА будет запущен в столичном метро к 95-летию клуба 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Брендированный поезд ЦСКА к 95-летию создания клуба будет запущен в Московском метрополитене в 2018 году и будет работать в течение полугода. Об этом журналистам заявила заместитель начальника ЦСКА, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.
"У нас открылась специализированная выставка в Госдуме, будет открыта выставка и в Мосгордуме, — сказала Хоркина. — Я занимаюсь сложным проектом — брендированием метрополитена. На одной из линий метрополитена пройдет этот поезд, он будет ездить около полугода. Надеюсь, что в ближайшее время мы его запустим".
Центральный спортивный клуб армии 29 апреля отметит свое 95-летие.
ЦСКА в настоящее время культивирует 66 видов спорта (42 олимпийских, 17 неолимпийских и 7 военно-прикладных).
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