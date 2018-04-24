Амфитеатр и «зеленый экран»: как изменится площадь у станции метро «Улица 1905 года»

Площадь возле станции метро «Улица 1905 года» начали готовить к благоустройству. «Здесь заменят водопроводные сети, отремонтируют трубу газа среднего давления, проложат кабельную канализацию, куда уберут воздушные провода», — рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Места, где идет ремонт, отделили от пешеходной части улиц ограждением. Также здесь установили временные знаки, а для пешеходов уложили деревянные настилы. В темное время суток о ремонте предупреждают сигнальные огни. Перекрывать движение не будут, но возможны небольшие ограничения движения в зависимости от участка работ.

В западной части площади появится амфитеатр из многоуровневых террас с деревьями, кустарниками и цветниками. От пыли и шума прохожих защитит «зеленый экран», который появится со стороны улицы 1905 года. Там же будут пешеходные дорожки и скамейки для отдыха.

В северной части будет больше пространства для ярмарок выходного дня, городских фестивалей и праздников. Южную сторону площади украсят зеленые островки, возле которых установят лавочки.

Всего у станции метро «Улица 1905 года» посадят около 100 деревьев и больше семи тысяч кустарников. Растения подобрали так, чтобы в разное время года листва или соцветия становились красными или бордовыми. Второй цвет, который используют в оформлении, — серый. Гранитом такого оттенка замостят площадь.

Освещать площадь будут новые фонари с энергосберегающими лампами.

После благоустройства число полос на расположенных рядом улицах не изменится. На улице 1905 года их так и останется восемь, на Пресненском Валу — четыре, а на Красной Пресне — девять.