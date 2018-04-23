Ещё
Мосгорнаследие провело субботник на станции «Покровское-Стрешнево»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мосгорнаследие провело субботник на станции «Покровское-Стрешнево» 

Департамент культурного наследия города Москвы 2 часа назад
Фото: Департамент культурного наследия города Москвы
В субботу 21 апреля состоялся субботник Мосгорнаследия по адресу Волоколамское шоссе, дом 34, корпус 3. Сотрудники убрали территорию около станционного дома, который входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль железнодорожной станции „Покровское-Стрешнево“. А также отчистили здание от граффити при помощи специального пескоструйного аппарата.
»Мы провели субботник на одном из очень интересных московских памятников — это станционный дом ансамбля железнодорожной станции «Покровское-Стрешнево». К сожалению, как вы видите, сейчас объект находится не в лучшем состоянии: владелец халатно относится к памятнику. В сентябре нами было выдано предписание на проведение противоаварийных работ, однако собственник его проигнорировал. В марте Мосгорнаследие вновь выдало предписание, и в случае, если собственник не представит нам отчет о проделанной работе в срок до 1 июля 2018 года, Департамент будет подавать иск об изъятии объекта. Пока же мы решили своими силами привести территорию в порядок», — рассказал глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
Станционный дом, украшенный майоликой и декоративной башенкой, был построен в начале ХХ века по проекту архитектора Станислава Бржовского. Основными пассажирами всегда были дачники, жившие в окрестностях станции, однако был короткий период, когда здесь принимали и отправляли грузовые поезда. Сегодня станционный дом не используется и не выполняет своего функционального назначения.
В 70-е годы для пригородных пассажиров была построена островная высокая платформа, на которой было размещено здание пригородных касс с навесом для пассажиров. Сегодня действующая платформа расположена неподалеку от станции метро «Щукинская» и принадлежит рижскому направлению.
Департамент культурного наследия города Москвы: последние новости
Стать реставратором просто: мастер-классы для всех желающих Дождь и холод нипочем, или Как перезимовала стена Белого города Встал на ноги: первому этажу Дома Наркомфина вернули исторический облик
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение176
У россиян снова попросят денег263
Индия лишила Россию Су-57503
Кейт Миддлтон родила22
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир10
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
02:17
Кейт Миддлтон родила
В мире
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
02:41
Бюст Ельцина открыли в Москве
Новости Москвы
02:58
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Политика Ближний Восток
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение