Мосгорнаследие провело субботник на станции «Покровское-Стрешнево»

В субботу 21 апреля состоялся субботник Мосгорнаследия по адресу Волоколамское шоссе, дом 34, корпус 3. Сотрудники убрали территорию около станционного дома, который входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль железнодорожной станции „Покровское-Стрешнево“. А также отчистили здание от граффити при помощи специального пескоструйного аппарата.

Алексей Емельянов. »Мы провели субботник на одном из очень интересных московских памятников — это станционный дом ансамбля железнодорожной станции «Покровское-Стрешнево». К сожалению, как вы видите, сейчас объект находится не в лучшем состоянии: владелец халатно относится к памятнику. В сентябре нами было выдано предписание на проведение противоаварийных работ, однако собственник его проигнорировал. В марте Мосгорнаследие вновь выдало предписание, и в случае, если собственник не представит нам отчет о проделанной работе в срок до 1 июля 2018 года, Департамент будет подавать иск об изъятии объекта. Пока же мы решили своими силами привести территорию в порядок», — рассказал глава Департамента культурного наследия города Москвы

Станционный дом, украшенный майоликой и декоративной башенкой, был построен в начале ХХ века по проекту архитектора Станислава Бржовского. Основными пассажирами всегда были дачники, жившие в окрестностях станции, однако был короткий период, когда здесь принимали и отправляли грузовые поезда. Сегодня станционный дом не используется и не выполняет своего функционального назначения.

В 70-е годы для пригородных пассажиров была построена островная высокая платформа, на которой было размещено здание пригородных касс с навесом для пассажиров. Сегодня действующая платформа расположена неподалеку от станции метро «Щукинская» и принадлежит рижскому направлению.