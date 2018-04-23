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Жилой дом XIX века стал выявленным памятником
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Жилой дом XIX века в центре Москвы стал выявленным памятником 

РИА Недвижимость 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Жилой дом конца XIX века на Малой Ордынке внесли в список выявленных объектов культурного наследия, говорится в пресс-релизе Мосгорнаследия.
"После внесения в перечень выявленных объектов здание попадает под государственную охрану: его нельзя снести, а любые реставрационные или ремонтные работы нужно согласовывать с Мосгорнаследием", — сообщается в нем.
В будущем дом на Малой Ордынке, 30/6, строение 1 могут включить в список объектов культурного наследия, для принятия этого решения проведут историко-культурную экспертизу, добавляется в сообщении.
Здание на углу улицы Малая Ордынка и Большого Ордынского переулка было построено в 1874 году в стиле эклектики как жилой дом во владении "жены государственного крестьянина" Р. Х. Пипиной. При его строительстве было использовано дерево и белый камень, а цоколь облицован керамической плиткой, добавляется в материалах.
В нем хорошо сохранилось декоративно-художественное оформление фасадов здания, выполненное в стиле эклектики: оконные проемы оформлены профилированными наличниками с замковыми камнями, междуэтажное пространство выделено рядом филенок; фасад украшен плоскими пилястрами, рустом и орнаментальным лепным декором. В помещениях сохранились многопрофильные карнизы, лепные розетки, деревянные столярные заполнения окон и дверей, а также печи, отмечается в сообщении.
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