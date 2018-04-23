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Стало известно, когда в Москве стихнет порывистый ветер
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Стало известно, когда в Москве стихнет порывистый ветер 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Газета.Ru
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что циклон, который принес ураганный ветер, уже покидает московский регион, передает РИА «Новости».
По ее словам, ветер в Москве начнет стихать в ближайшие сутки
Отмечается, что во время урагана в субботу, 21 апреля, скорость ветра на станции МГУ повышалась в порывах до 25 метров в секунду, во Внуково — до 30 метров в секунду. Позднякова отметила, что эти порывы ветра были довольно длительными, что нехарактерно для апрельской погоды.
"Что касается последующих дней, циклон, с которым были связаны эти порывы ветра, уходит на восток. Атмосферное давление у нас растет, скорость ветра у нас будет постепенно стихать. Уже в ближайшие сутки будет умеренный ветер — от 3 до 7 метров в секунду", — сказала Позднякова.
21 апреля в Москве прошел сильный ураган, в результате которого погибли два человека.
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