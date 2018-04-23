Стало известно, когда в Москве стихнет порывистый ветер

По ее словам, ветер в Москве начнет стихать в ближайшие сутки

Отмечается, что во время урагана в субботу, 21 апреля, скорость ветра на станции МГУ повышалась в порывах до 25 метров в секунду, во Внуково — до 30 метров в секунду. Позднякова отметила, что эти порывы ветра были довольно длительными, что нехарактерно для апрельской погоды.

"Что касается последующих дней, циклон, с которым были связаны эти порывы ветра, уходит на восток. Атмосферное давление у нас растет, скорость ветра у нас будет постепенно стихать. Уже в ближайшие сутки будет умеренный ветер — от 3 до 7 метров в секунду", — сказала Позднякова.

21 апреля в Москве прошел сильный ураган, в результате которого погибли два человека.