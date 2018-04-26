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В Москву нагрянет летняя жара
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Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна

В Москву нагрянет летняя жара 

Мослента 17 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
В начале мая температура воздуха в столице поднимется до 25 градусов тепла. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«К началу последней пятидневки апреля температура воздуха в Москве приблизилась к норме, а в выходные дни и в праздник Первомая будет градусов на пять теплее», — говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 29 апреля, весь столичный регион окажется под влиянием балканского антициклона. Несмотря на облачность и кратковременные дожди, воздух прогреется до 19 градусов тепла, что на градус-полтора выше нормы.
В следующие дни, 1 и 2 мая, температура воздуха повысится до 20-25 градусов. «Столь теплая погода в первых числах мая в Москве в среднем наблюдается один раз в 10-12 лет. Последний раз такое случалось в 2017 году», — отметили синоптики.
23 апреля климатолог Владимир Семенов заявил, что шторм, прошедший 21 апреля в Москве, является нормой для весны, а летом жители столицы могут ожидать торнадо. Предполагается, что их появление связано с перегревом атмосферы и ее перенасыщенностью влагой.
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