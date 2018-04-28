В Москве станет экстремально жарко

Воздух в Москве 1-2 мая прогреется до 27 градусов тепла, что выше среднесуточной июльской температуры. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

«Начало мая в центре страны будет больше походить на июль. (…) Экстремальная жара доберется до центра России , — отмечается в сообщении. — Этот Первомай имеет все шансы оказаться самым жарким за всю эпоху глобального потепления».

Абсолютный рекорд тепла в эти дни был зафиксирован в 1977 году. Тогда воздух в Москве прогрелся до 28 градусов тепла.

Ранее портал «Метеоновости» сообщал, что в начале мая температура воздуха в Москве поднимется до 25 градусов тепла. По словам синоптиков, такая теплая погода в первых числах мая в Москве в среднем наблюдается один раз в 10-12 лет.