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В Москве станет экстремально жарко
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В Москве станет экстремально жарко 

Мослента 48 минут назад
Фото: Москва24
Воздух в Москве 1-2 мая прогреется до 27 градусов тепла, что выше среднесуточной июльской температуры. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».
«Начало мая в центре страны будет больше походить на июль. (…) Экстремальная жара доберется до центра России, — отмечается в сообщении. — Этот Первомай имеет все шансы оказаться самым жарким за всю эпоху глобального потепления».
Абсолютный рекорд тепла в эти дни был зафиксирован в 1977 году. Тогда воздух в Москве прогрелся до 28 градусов тепла.
Ранее портал «Метеоновости» сообщал, что в начале мая температура воздуха в Москве поднимется до 25 градусов тепла. По словам синоптиков, такая теплая погода в первых числах мая в Москве в среднем наблюдается один раз в 10-12 лет.
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