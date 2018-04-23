Ещё
К выходным в Москве станет теплее
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Назван преемник Саргсяна
Назван преемник Саргсяна

К выходным в Москве станет теплее 

Наш Теплый стан 3 часа назад
Фото: Наш Теплый стан
По сообщению Гидрометцентра России температура воздуха в Москве начнет постепенно повышаться, к выходным ожидается до 18 градусов тепла.
В тылу циклона на территорию Московской области распространился холодный воздух. Ночью по области отмечались заморозки до -3°, днем в понедельник пока еще ветрено и всего лишь 6…8° в столице и 4…9° в Подмосковье. В течение недели постепенно потеплеет.
Во вторник, 24 апреля, благодаря антициклону, несильный ветер и обойдется без осадков. Ночью вновь с заморозками: -3…-1° в Москве (в центре города 1…3°), по области -6…-1°. Днем воздух прогреется до 10…12° в мегаполисе и 9…14° в районах Подмосковье.
Со среды столичный регион вновь окажется на пути северо-западных воздушных потоков, которые обеспечат облачную погоду с дождиками. В среду ночью 2…4° в Москве и 0…5° по области, а днем ожидается 11…13° и 8…13° соответственно.
В ночь на четверг, 26 апреля, местами пройдет небольшой дождь и 4…6° в столице и 2…7° по области. Днем небольшой дождь, максимальная температура 12…14° в Москве и 10…15° в Подмосковье.
В пятницу и субботу кратковременные дожди. Ночью 2…7°, днем станет теплее — до 13…18°.
Наш Теплый стан: последние новости
Опубликованы схемы перекрытия столичных улиц из-за репетиций Парада Победы На Ломоносовском проспекте произошло возгорания троллейбуса В школе № 1101 открылся Малый школьный фестиваль
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Тупикин90
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир116
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора28
На Москву обрушится торнадо12
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении144
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение