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Экстремальная жара ждет москвичей в майские праздники
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Экстремальная жара ждет москвичей в майские праздники 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
На майские праздники в Москву придет лето, сообщает центр погоды «Фобос».
28 и 29 апреля в столице будет еще 14–17 градусов, а вот с началом новой недели потепление станет усиливаться. 1 и 2 мая воздух прогреется до 25–27 градусов тепла, что выше даже июльской среднемесячной температуры.
Таким теплым май будет на территории всей центральной России. В такой ситуации он имеет все шансы оказаться самым жарким за всю эпоху глобального потепления, говорят синоптики.
Пока самым теплым в стране был май прошлого года. Абсолютный же рекорд тепла зафиксировали в 1977 году. Тогда было 26–28 градусов, что всего на градус выше, чем прогнозируется сейчас.
Ранее сообщалось, что сильный ветер ожидается в столице в течение дня 28 апреля. Его порывы могут достигать 10–15 метров в секунду. Местами возможен небольшой кратковременный дождь.
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