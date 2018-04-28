Экстремальная жара ждет москвичей в майские праздники

На майские праздники в Москву придет лето, сообщает центр погоды «Фобос».

28 и 29 апреля в столице будет еще 14–17 градусов, а вот с началом новой недели потепление станет усиливаться. 1 и 2 мая воздух прогреется до 25–27 градусов тепла, что выше даже июльской среднемесячной температуры.

Таким теплым май будет на территории всей центральной России . В такой ситуации он имеет все шансы оказаться самым жарким за всю эпоху глобального потепления, говорят синоптики.

Пока самым теплым в стране был май прошлого года. Абсолютный же рекорд тепла зафиксировали в 1977 году. Тогда было 26–28 градусов, что всего на градус выше, чем прогнозируется сейчас.

Ранее сообщалось, что сильный ветер ожидается в столице в течение дня 28 апреля. Его порывы могут достигать 10–15 метров в секунду. Местами возможен небольшой кратковременный дождь.