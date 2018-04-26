До 25 градусов тепла будет в Москве на майских праздниках

Май в столице начнется с теплой погоды, в первых числах месяца температура воздуха прогреется до 25 градусов тепла. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«К началу последней пятидневки апреля температура воздуха в Москве приблизилась к норме, а в выходные дни и в праздник Первомая будет градусов на 5 теплее», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в субботу в столичном регионе прогнозируется небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха составит ночью от 2 до 7 градусов тепла, днем плюс 12-17 градусов. В воскресенье вся территория региона окажется под влиянием антициклона, на его северной окраине. При облачной погоде с прояснениями местами соберутся кратковременные дожди, станет теплее: ночью от 4 до 9 градусов, днем плюс 14-19 градусов, что на градус-полтора выше нормы.

«На праздничные дни, 1 и 2 мая ожидается дальнейшее повышение температуры: ночью 5-10 градусов, а днем температура повысится до 20-25 градусов. Столь теплая погода в первых числах мая в Москве в среднем наблюдается один раз в 10-12 лет. Последний раз такое случалось в 2017 г», — отметили синоптики.