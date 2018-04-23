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В Москве на аукционы выставили около 280 объектов для бизнеса
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В Москве на аукционы выставили около 280 объектов для бизнеса 

РИАМО 28 минут назад
Фото: РИАМО
Предприниматели могут приобрести через аукционы почти 280 объектов свободного назначения в различных округах Москвы, в настоящее время больше всего объектов предлагают на севере столицы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.
«279 объектов, расположенных во всех административных округах Москвы, могут приобрести предприниматели через аукционы, объявленные департаментом Москвы по конкурентной политике. Вовлекаемые в хозяйственный оборот объекты есть во всех административных округах столицы. Процесс выставления объектов идет постоянно, поэтому надо следить за информацией на Инвестиционном портале Москвы», — сказал глава ведомства Геннадий Дегтев.
По его словам, наибольшее количество предложений сконцентрировано на севере столицы — всего 54 объекта, часть из них на первых этажах новых домов. В Западном административном округе на торги выставили 48 объектов, а на юго-западе столицы — 35. Назначение всех объектов свободное. Есть достойные предложения и в других административных округах Москвы.
«С полным списком лотов и документацией по каждому объекту можно ознакомиться на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Продажа нежилых помещений» и по телефону: 8 (499) 652 60 25», — заключается в сообщении.
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