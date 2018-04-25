Более 80 объектов недвижимости было реализовано в Москве на торгах в январе-марте

Более 80 объектов городской недвижимости было реализовано в Москве на аукционах за I квартал 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества. «В Москве за I квартал 2018 г. на торгах реализован 81 объект городской недвижимости на сумму 804 млн руб. Общая площадь проданных на аукционах помещений составила 6,8 тыс. кв. м. При этом часть объектов была продана с превышением стартовой цены более чем на 100%», — процитировали в пресс-службе руководителя департамента Максима Гамана Отмечается, что максимально на торгах цена повышалась более чем в пять раз, выкупленное помещение расположено по адресу: Москва, Ленинский проспект, д. 60/2.