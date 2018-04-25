Ещё
Более 80 объектов недвижимости было реализовано в Москве на торгах в январе-марте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 80 объектов недвижимости было реализовано в Москве на торгах в январе-марте 

Агентство «Москва» 29 минут назад
Фото: MosDay.ru
Более 80 объектов городской недвижимости было реализовано в Москве на аукционах за I квартал 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.
«В Москве за I квартал 2018 г. на торгах реализован 81 объект городской недвижимости на сумму 804 млн руб. Общая площадь проданных на аукционах помещений составила 6,8 тыс. кв. м. При этом часть объектов была продана с превышением стартовой цены более чем на 100%», — процитировали в пресс-службе руководителя департамента Максима Гамана.
Отмечается, что максимально на торгах цена повышалась более чем в пять раз, выкупленное помещение расположено по адресу: Москва, Ленинский проспект, д. 60/2.
Агентство «Москва»: последние новости
Мужчина погиб под колесами поезда на станции метро «Баррикадная» Почти 500 москвичей принимают участие в пилотном проекте по внедрению телемедицины Победители аукционов откроют минимаркеты, кофейни и булочные на территории ТПУ Москвы
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне упустили свой исторический шанс370
Пока вы спали: Су-57 «провалились»40
Таиланд массово закрывает туристические объекты4
Садальский раскрыл тайну Галкина20
В центре Москвы произошла стрельба15
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:24
Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения
Шоу-бизнес
03:35
Запад испугало российское «оружие Судного дня»
Оружие Армия
01:08
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию
В мире
00:36
Россияне упустили свой исторический шанс
Политика Статьи
00:08
Садальский раскрыл тайну Галкина
Шоу-бизнес
03:04
Джигарханян пошел на отчаянный шаг
Шоу-бизнес
01:14
Куда революция заведет Армению
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение