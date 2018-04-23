Более 270 объектов могут приобрести предприниматели Москвы через аукционы

Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике. «54 объекта выставлены лотов расположены в Северном административном округе, часть из них на первых этажах новых домов. Предприниматели, которые развивают своё бизнес на западе столицы, наверняка найдут подходящий из выставленных на торги 48 объектов в Западном административном округе. Традиционно пользуются спросом объекты на юго-западе столицы, и город готов предложить 35 вариантов», — приводятся в материале слова руководителя департамента Геннадия Дегтева Отмечается, что назначение всех объектов свободно.