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Более 270 объектов могут приобрести предприниматели Москвы через аукционы
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Более 270 объектов могут приобрести предприниматели Москвы через аукционы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.
«54 объекта выставлены лотов расположены в Северном административном округе, часть из них на первых этажах новых домов. Предприниматели, которые развивают своё бизнес на западе столицы, наверняка найдут подходящий из выставленных на торги 48 объектов в Западном административном округе. Традиционно пользуются спросом объекты на юго-западе столицы, и город готов предложить 35 вариантов», — приводятся в материале слова руководителя департамента Геннадия Дегтева.
Отмечается, что назначение всех объектов свободно.
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