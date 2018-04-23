От минус двадцати до плюс трех за сутки. Погода будет шептать

На Ямале 23 апреля ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, слабая метель.

Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура ночью от 23 до 28 градусов ниже нуля. При этом днем — минус 4 — плюс 1 градус.

Завтра, 24 апреля, преимущественно ожидается переменная облачность, снег и мокрый снег, слабая метель. Будет дуть ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. В отдельных районах с порывами до 10-15 метров. Температура ночью до 12 градусов мороза, днем — до 3 градусов тепла.

В Ямальском районе и по северо-западу Тазовского района синоптики прогнозируют снег, метель, ветер юго-западный или южный скоростью до 10-12 метров в секунду. Температура ночью 20-25 градусов мороза, при прояснениях — до 32. Днем — 9-14 градусов ниже нуля.