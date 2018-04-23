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В Черемушках пройдут концерты в рамках фестиваля «Московская весна a cappella»
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В Черемушках пройдут концерты в рамках фестиваля «Московская весна a cappella» 

Мои Черемушки 3 часа назад
Фото: Мои Черемушки
С 27 апреля по 9 мая в столице пройдет творческий весенний фестиваль «Московская весна a cappella». Центральной площадкой в Юго-Западном округе станет Профсоюзная улица, владение 41 в районе Черемушки.
В рамках «Московской весны a cappella» по всей Москве откроется 61 фестивальная площадка, а живые концерты будут идти почти на 40 локациях. «В качестве сцен вновь будут использованы крыши и балконы домов, а также лестницы городских скверов. Гостей ждут сотни концертов, а еще — театрализованные представления, мюзиклы, тематические „музыкальные“ мастер-классы для взрослых и детей, экскурсии», — сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
«В этом году география «Московской весны» стала еще шире, а репертуар — еще разнообразнее. На участие в конкурсе поступило порядка 250 заявок, а отборочный тур прошли 184 исполнителя и коллектива из 16 стран — против 12 стран в прошлом году», — отметила заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.
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