Дни культуры Москвы пройдут в Мехико с 26 по 28 апреля

Дни культуры Москвы Мехико пройдут с 26 по 28 апреля 2018 г. Об этом сообщила пресс-служба департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы.

«Дни культуры Москвы в столице Мексиканских Соединенных Штатов — городе Мехико пройдут с 26 по 28 апреля 2018 г. Договоренность об этом была достигнута по результатам визита в Мехико делегации правительства Москвы во главе с министром, руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергеем Череминым в декабре 2016 г. и подписания протокола о сотрудничестве между двумя столицами в области культуры и культурного наследия», — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, в рамках деловой части состоятся встречи и переговоры московской делегации с представителями муниципалитета Мехико. «Намечено проведение презентации экономического и инвестиционного потенциала, а также туристической привлекательности российской столицы, состоится круглый стол по двустороннему сотрудничеству в области развития дорожно-транспортной инфраструктуры и обеспечения безопасности», — сообщают в департаменте.

Торжественная церемония открытия Дней Москвы пройдет на центральной площади Мехико, где начнет работу фотовыставка «Москва спортивная» и видеостена, посвященная подготовке российской столицы к чемпионату мира по футболу, состоится праздничный концерт.

В рамках культурной программы в Мехико пройдут выступления ансамбля «Золотое кольцо» на главной сцене ярмарки FICA 2018, гала-концерт Московского камерного оркестра им. А. Шнитке, различные мастер-классы народного творчества, спортивные соревнования между юношескими командами двух столиц по футболу, сеанс одновременной игры в шахматы.

«Московская делегация посетит Центр помощи при чрезвычайных ситуациях Мехико, Центр организации дорожного движения и крупные транспортные объекты города. Запланировано посещение зоопарка Мехико, подписание программы сотрудничества между зоопарками двух столиц и открытие фотовыставки «Зоо рекорды», — сообщает пресс-служба.

Как отмечается в сообщении, «отдельный пункт программы дней Москвы в Мехико посвящен визитам в медицинские учреждения города и проведению переговоров и обмену опытом между экспертами департамента здравоохранения города Москвы и секретариата здравоохранения Мехико в целях реализации положений меморандума о сотрудничестве, подписанного в 2017 г.».

По данным пресс-службы, планируется встреча московской делегации с российскими соотечественниками, проживающими за рубежом, для обсуждения вопросов поддержки русского языка, культуры и развития взаимодействия.