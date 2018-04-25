Конкурс грантов мэра Москвы для НКО

11 апреля 2018 года Комитет общественных связей города Москвы объявил о проведении конкурсного отбора заявок социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления грантов Мэра Москвы в 2018 году.

Социально ориентированная некоммерческая организация (СО НКО), соответствующая условиям проведения конкурса 2018 года, может подать заявку на участие в Конкурсе грантов Мэра Москвы для НКО на сайте http://грантымэра.душевная.москва c 15 мая 2018 года (с 00 часов 00 минут) по 15 июня 2018 года (до 23 часов 59 минут) включительно.

В рамках конкурса 2018 года бюджетные ассигнования будут предоставляться на реализацию проектов СО НКО по следующим направлениям: «Милосердие и забота», «Дети и молодежь Москвы», «Наше наследие», «Развитие добровольчества и благотворительности», «Профилактическая помощь», «Экологическая ответственность», «Наш город», «Развитие социально ориентированных НКО», «Партнерские проекты», «Семья и активное долголетие», «Социальное предпринимательство».

В Конкурсе грантов Мэра Москвы 2018 года предусмотрены две группы грантов: гранты большого размера — от 700 тыс. рублей до 2,5 млн рублей включительно и гранты малого размера — до 700 тыс. рублей включительно. Общий объем бюджетных ассигнований, подлежащий распределению в рамках Конкурса грантов Мэра Москвы 2018 года, составляет 400 млн рублей.

Максимальный срок реализации проектов, признанных победителями Конкурса грантов Мэра Москвы для НКО 2018 года, — не более 12 (двенадцати) месяцев в срок с 01 июля 2018 года по 30 июня 2019 года.

Консультирование СО НКО по вопросам подготовки заявок на участие в Конкурсе грантов 2018 года проводится по телефону колл-центра: +7 (495) 120-90-18 и по электронной почте: Konkurs-kos@mos.ru.

Конкурс грантов Мэра Москвы 2018 года проводится в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 9 апреля 2018 г. № 279-ПП «О грантах Мэра Москвы социально ориентированным некоммерческим организациям и внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 22 августа 2017 г. № 552-ПП».

В период подготовки и проведения Конкурса грантов Мэра Москвы 2018 года соискатели могут принять участие в специальном модуле образовательной программы «НКО Лаб», посвященном всем аспектам подготовки и подачи конкурсных заявок, а также управлению проектной работой.

Так же Вы можете ознакомиться с презентацией конкурса грантов Мэра Москвы для НКО