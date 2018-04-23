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«Московская весна» ушла под землю
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«Московская весна» ушла под землю 

Мослента 1 час назад
Поезд «Московская весна a cappella», посвященный одноименному международному конкурсу, запустили на Кольцевой линии метро. Об этом сообщает агентство «Москва».
«Он посвящен фестивалю, который стартует уже на этой неделе и это четвертый поезд, который будет украшен в тематике наших фестивалей «Московские сезоны», которые проходят в Москве в течение всего года», — рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Вагоны оформлены в стиле весеннего московского фестиваля. В них пассажиры познакомятся с историей и особенностями пения а капелла, упражнениями для развития голоса и дикции, цитатами известных исполнителей, отрывками песен о Москве, а также узнают о фестивале «Московская весна a cappella» 2017 года.
«Московская весна a cappella» стал четвертым по счету составом, который запустили в этом году в московском метро. До этого в подземке появились поезда «Мой Маршак» на синей ветке, «Малый театр» — на зеленой, и обновленный состав, посвященный Победе в Великой Отечественной войне — на серой.
Международный музыкальный конкурс «Московская весна a cappella» пройдет с 27 апреля по 9 мая на 61 площадке и 40 сценах города. Помимо выступлений участников, гостей фестиваля ждут театрализованные представления, мюзиклы, тематические мастер-классы, экскурсии и выставки.
А капелла — пение без инструментального сопровождения.
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