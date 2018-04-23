Движение в центре столицы временно перекроют

Движение перекроют в центре Москвы вечером в понедельник из‑за подготовки к параду

Ряд улиц в центре Москвы перекроют для автомобилистов вечером в понедельник в связи с подготовкой к военному параду, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

На пять дней будет ограничено движение по Тверской улице от Триумфальной площади до Моховой улицы, по Моховой от Большой Никитской до Тверской улицы, улице Охотный Ряд от Тверской улицы до Большой Дмитровки.

«Перекрытия будут действовать там с открытием движения по мере прохождения колонны 23 апреля с 21:30, 26 апреля и 3 мая с 18:00, 6 мая с 07:00 и 9 мая с 06:00», — говорится в сообщении.

Ночные репетиции военного парада на Красной площади намечены на 26 апреля и 3 мая, генеральная репетиция — на 6 мая.