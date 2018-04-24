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Столичные ЗАГСы будут закрыты в майские праздники
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Столичные ЗАГСы будут закрыты в майские праздники 

Агентство «Москва» 41 минуту назад
Фото: Москва меняется
Столичные ЗАГСы изменят режим работы в майские праздники. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления ЗАГС.
«Изменится режим работы органов ЗАГС. Нерабочие дни — 29 и 30 апреля, 1, 2, 6, 7 и 9 мая. В субботу, 28 апреля, а также 3, 4, 5, 8 и 10 мая отделы ЗАГС будут работать в обычном режиме», — рассказал собеседник агентства.
В 2018 г. День весны и День Победы приходятся на середину недели. С 29 апреля по 2 мая россияне будут отдыхать, 3 и 4 мая — рабочие дни (5 и 6 — это суббота и воскресенье). На второй майской неделе только один дополнительный выходной — День Победы. Текущая рабочая неделя шестидневная. Суббота, 28 апреля, для россиян — рабочий день.
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