Движение в центре перекроют вечером 23 апреля

Движение в центре города перекроют вечером 23 апреля

Сегодня вечером, 23 апреля, несколько центральных улиц будут перекрыты в связи с подготовкой к проведению Парада Победы, который состоится 9 мая на Красной площади. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что с 21:30 будет перекрыто движение по Тверской улице от Триумфальной площади до Моховой улицы, по Моховой от Большой Никитской до Тверской улицы и по улице Охотный Ряд от Тверской улицы до Большой Дмитровки.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и по возможности пользоваться общественным транспортом.