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Движение в центре перекроют вечером 23 апреля
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Движение в центре города перекроют вечером 23 апреля 

Москва меняется 4 часа назад
Фото: © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Сегодня вечером, 23 апреля, несколько центральных улиц будут перекрыты в связи с подготовкой к проведению Парада Победы, который состоится 9 мая на Красной площади. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что с 21:30 будет перекрыто движение по Тверской улице от Триумфальной площади до Моховой улицы, по Моховой от Большой Никитской до Тверской улицы и по улице Охотный Ряд от Тверской улицы до Большой Дмитровки.
Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и по возможности пользоваться общественным транспортом.
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 Ещё 6 источников 
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