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Станцию «Новопеределкино» откроют в июле
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Станцию «Новопеределкино» откроют в июле 

Мир24 2 часа назад
Станцию Московского метрополитена «Новопеределкино» откроют в июле этого года, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектуры).
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