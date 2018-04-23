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Синоптики рассказали, когда москвичам ждать весеннего тепла
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Синоптики рассказали, когда москвичам ждать весеннего тепла 

Вечерняя Москва 48 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Температура воздуха начнет расти со среды.
Весеннее тепло вернется в столичный регион после дождей, которые начнутся со среды. При этом сильные осадки и порывистые ветра не ожидаются.
По данным синоптиков, со среды температура воздуха начнет расти, а в город придут дожди. 25, 26 и 27 апреля характер погоды будет определять антициклон. Ожидаются облачная погода, небольшие дожди и дальнейшее повышение температуры воздуха.
Так, в среду столбики термометров покажут 11-16 градусов тепла, в четверг плюс 12-17 градусов, а в пятницу — до 13-18 градусов тепла. Все эти дни скорость юго-западного ветра не будет превышать 4-9 метров в секунду, передает агентство городских новостей «Москва».
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