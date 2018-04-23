Синоптики рассказали, когда москвичам ждать весеннего тепла

Температура воздуха начнет расти со среды.

Весеннее тепло вернется в столичный регион после дождей, которые начнутся со среды. При этом сильные осадки и порывистые ветра не ожидаются.

По данным синоптиков, со среды температура воздуха начнет расти, а в город придут дожди. 25, 26 и 27 апреля характер погоды будет определять антициклон. Ожидаются облачная погода, небольшие дожди и дальнейшее повышение температуры воздуха.

Так, в среду столбики термометров покажут 11-16 градусов тепла, в четверг плюс 12-17 градусов, а в пятницу — до 13-18 градусов тепла. Все эти дни скорость юго-западного ветра не будет превышать 4-9 метров в секунду, передает агентство городских новостей «Москва»

МЕЖДУ ТЕМ 23 апреля в столице снова выглянет солнце, воздух прогреется до 8 градусов тепла

Народный календарь. 23 апреля. Зачем на Терентия смотреть на пауков

Температура воздуха в воскресенье была на 7 градусов ниже нормы

Москвичи поделились снимками весеннего снега