Запущен поезд «Московская весна A Cappella»

В столичном метрополитене на Кольцевой линии запустили тематический поезд «Московская весна A Cappella», посвященный одноименному музыкальному фестивалю, передает в понедельник корреспондент РИАМО.
На Кольцевой линий Московского метрополитена тематический поезд будет курсировать целый месяц. Столичное метро регулярно запускает именные и тематические поезда для пассажиров.
«В понедельник запускаем совместно с метрополитеном поезд A Capella, посвященный фестивалю, который стартует на этой неделе», — сказал руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.