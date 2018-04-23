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Запущен поезд «Московская весна A Cappella»
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Тематический поезд «Московская весна A Cappella» запустили в столичном метро 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В столичном метрополитене на Кольцевой линии запустили тематический поезд «Московская весна A Cappella», посвященный одноименному музыкальному фестивалю, передает в понедельник корреспондент РИАМО.
На Кольцевой линий Московского метрополитена тематический поезд будет курсировать целый месяц. Столичное метро регулярно запускает именные и тематические поезда для пассажиров.
«В понедельник запускаем совместно с метрополитеном поезд A Capella, посвященный фестивалю, который стартует на этой неделе», — сказал руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
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