Порядка 600 тыс. лимитированных билетов «Единый» выпустили в Москве к 9 мая

Москве в честь Дня Победы выпустили порядка 600 тысяч лимитированных билетов «Единый», сообщил во вторник заммэра города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов

«Специально к 9 мая выпущена лимитированная серия билетов «Единый» в количестве 600 тысяч штук, посвященная Дню Победы», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что информация о режиме работы транспорта, перекрытиях и ограничениях движения будет размещена на официальном портале мэра Москвы, едином транспортном портале Москвы и других ресурсах, а также передана навигационным сервисам столицы.