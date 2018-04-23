Ещё
Тематический поезд «Московская весна a cappella» запустили на Кольцевой линии метро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тематический поезд «Московская весна a cappella» запустили на Кольцевой линии метро 

Агентство «Москва» 2 часа назад
На Кольцевой линии Московского метрополитена запустили новый тематический поезд «Московская весна a cappella», посвященный одноименному международному конкурсу, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» с торжественной церемонии запуска.
«Сегодня, 23 апреля, мы запускаем совместно с метрополитеном поезд a cappella. Он посвящен фестивалю, который стартует уже на этой неделе и это четвертый поезд, который будет украшен в тематике наших фестивалей «Московские сезоны», которые проходят в Москве в течении всего года. В этом году их будет девять», — сказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Вагоны поезда оформлены в фирменном стиле весеннего столичного фестиваля и знакомят пассажиров с историей, особенностями пения без музыкального аккомпанемента и о том, как проходил фестиваль «Московская весна a cappella» в 2107 г. В оформлении вагонов использованы упражнения для развития голоса и дикции — скороговорки и распевки, а также цитаты известных российских и зарубежных исполнителей и отрывки из знаменитых песен о Москве.
«Московская весна a cappella» — уже четвертый тематический состав, который был запущен в столичном метро в 2018 г. В конце января на Серпуховско-Тимирязевскую линию выехал обновленный поезд, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, на Арбатско-Покровской линии был запущен состав «Мой Маршак», а в конце марта на Замоскворецкую линию отправился именной поезд «Малый театр».
В 2018 г. общегородской фестиваль и международный музыкальный конкурс «Московская весна a cappella» пройдет с 27 апреля по 9 мая: по всей Москве откроется 61 фестивальная площадка, а живые концерты будут идти на 40 сценах. Помимо выступлений участников конкурса пения, гостей фестиваля ждут театрализованные представления, мюзиклы, тематические «музыкальные» мастер-классы для взрослых и детей, экскурсии и выставки.
Агентство «Москва»: последние новости
Депутат Мосгордумы предложил ввести штрафы на езду на самокате по платформам станций метро Поезда МЦД будут работать в графике Московского метрополитена Около 700 тыс. цветов планируется высадить на особо охраняемых природных территориях Москвы до 20 июня
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57481
По секрету: Как зарабатывают на менструациях22
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»229
У россиян снова попросят денег64
Модель Playboy обокрали в Подмосковье19
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение