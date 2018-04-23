Тематический поезд «Московская весна a cappella» запустили на Кольцевой линии метро

На Кольцевой линии Московского метрополитена запустили новый тематический поезд «Московская весна a cappella», посвященный одноименному международному конкурсу, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» с торжественной церемонии запуска.

«Сегодня, 23 апреля, мы запускаем совместно с метрополитеном поезд a cappella. Он посвящен фестивалю, который стартует уже на этой неделе и это четвертый поезд, который будет украшен в тематике наших фестивалей «Московские сезоны», которые проходят в Москве в течении всего года. В этом году их будет девять», — сказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк

Вагоны поезда оформлены в фирменном стиле весеннего столичного фестиваля и знакомят пассажиров с историей, особенностями пения без музыкального аккомпанемента и о том, как проходил фестиваль «Московская весна a cappella» в 2107 г. В оформлении вагонов использованы упражнения для развития голоса и дикции — скороговорки и распевки, а также цитаты известных российских и зарубежных исполнителей и отрывки из знаменитых песен о Москве.

«Московская весна a cappella» — уже четвертый тематический состав, который был запущен в столичном метро в 2018 г. В конце января на Серпуховско-Тимирязевскую линию выехал обновленный поезд, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, на Арбатско-Покровской линии был запущен состав «Мой Маршак», а в конце марта на Замоскворецкую линию отправился именной поезд «Малый театр».

В 2018 г. общегородской фестиваль и международный музыкальный конкурс «Московская весна a cappella» пройдет с 27 апреля по 9 мая: по всей Москве откроется 61 фестивальная площадка, а живые концерты будут идти на 40 сценах. Помимо выступлений участников конкурса пения, гостей фестиваля ждут театрализованные представления, мюзиклы, тематические «музыкальные» мастер-классы для взрослых и детей, экскурсии и выставки.