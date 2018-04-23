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Названа стоимость самой дешевой квартиры Новой Москвы
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Названа стоимость самой дешевой квартиры Новой Москвы 

dom.lenta.ru 2 часа назад
Фото: dom.lenta.ru
Самая недорогая квартира на первичном рынке жилья Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) стоит два миллиона рублей. Об этом свидетельствуют материалы компании «Метриум», поступившие в «Дом» в понедельник, 23 апреля.
По такой цене покупателям предлагается студия площадью 22 квадратных метра в одном из жилых комплексов, возводимых неподалеку от железнодорожной станции «Крекшино». Также за два миллиона можно приобрести 27-метровую студию в новостройке на улице Мостотреста в Щербинке. На третьем месте рейтинга новомосковских проектов с дешевыми квартирами — комплекс вблизи поселка Коммунарка, где 20-метровые студии продаются за 2,3 миллиона рублей.
В среднем квадратный метр нового жилья на присоединенных территориях сейчас стоит 104,2 тысячи рублей, отмечается в материалах «Метриум». За первый квартал 2018-го данный показатель увеличился почти на пять процентов.
Всего в Новой Москве продажи жилье ведутся в 36 проектах, в которых насчитывается порядка 9,7 тысячи квартир. Объем предложения первичной недвижимости в ТиНАО за три последних месяца снизился более чем на 13 процентов.
По информации руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, женщины чаще, чем мужчины, приобретают жилье в строящихся домах Троицкого и Новомосковского округов. На них приходится 60 процентов сделок. Только за последний год доля покупательниц на рынке новостроек Новой Москвы увеличилась на восемь процентов.
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