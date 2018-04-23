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После бури москвичам пообещали хорошую погоду
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После бури москвичам пообещали хорошую погоду 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Циклон, который принес в Москву ураган и холодный воздух, постепенно теряет активность. Это значит, что ветер будет ослабевать, а температура — расти и возвращаться в климатическую норму.
Cпециалисты из центра погоды «Фобос» сообщают, что прохладно будет только в самом начале грядущей недели. Температурный фон пока останется на четыре-пять градусов ниже нормальных значений.
23 апреля в столице будет облачно, но осадков не ожидается. В некоторых районах даже выглянет солнце, передает сетевое издание m24.ru. Максимальная дневная температура составит шесть градусов выше нуля.
Характер погоды сохранится и вечером, однако столбики термометров опустятся до трех градусов тепла. Ночью же возможны заморозки с минусовыми значениями.
Со среды температура в столице начнет стремительно расти. В ночь на 25 апреля будет до восьми градусов тепла, а днем столбики термометров могут достигнуть отметки в 16 градусов.
В четверг ожидается плюс 12–17 градусов, в пятницу воздух продолжит разогреваться. Все это время в городе будет дуть юго-западный ветер. Сильных порывов или осадков не ожидается в течение всех трех дней.
Напомним, в минувшие выходные в столице прошел настоящий ураган. Ветер повалил 900 деревьев и повредил кровли 30 зданий. Сообщается о 17 пострадавших и одной погибшей девочке.
Во время разгула стихии были закрыты городские парки, а экстренные службы работали в режиме повышенной готовности. За 22 апреля в столице распилили и вывезли все упавшие деревья.
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