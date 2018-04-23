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Москомархитектура: Станцию метро «Новопеределкино» планируется открыть в июле
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Москомархитектура: Станцию метро «Новопеределкино» планируется открыть в июле 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: РИАМО
Станция «Новопеределкино» готова на 60-70%, сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура).
«Жизнь, безусловно, внесла в конкурсную концепцию свои коррективы, все-таки метро — это сложный, технологичный объект и не все в нем можно реализовать. Но в целом можно сказать, что авторский надзор позволил сохранить первоначальную идею с русским узорчатым орнаментом, перенесенным в современные материалы. Конкурсы на метро поддерживаются мэром Сергеем Собяниным и, как мы видим, позволяют получить действительно уникальное авторское решение новых станций. В настоящее время станция готова на 60-70%, ее планируют открыть в июле», — отметил С. Кузнецов.
Он отметил, что проект конкурсной станции «Новопеределкино» был доработан в соответствии с техническими требованиями метрополитена.
Уточняется, что в 2014 г. бюро из Риги United Riga Architects выиграло международный конкурс на разработку концепции для станции «Новопеределкино». Позже архитекторы были привлечены к стадии «П» проекта станции, и разрабатывали его совместно с ОАО «Ленметрогипротранс».
Так, главным украшением станции станут напоминающие древнерусские своды ажурные плафоны, закрытые сверху перфорированными металлическими панелями. Изначально планировалось сделать декоративную цветную подсветку (RGB), однако специалисты посчитали, что она впоследствии будет мешать машинистам электропоездов. Пол будет вымощен мелкозернистым белым гранитом из Мансуровского месторождения.
Станция откроется на пересечении Боровского шоссе с ул. Шолохова. У нее будет два подземных вестибюля. Внешний облик входных павильонов был изменен — их заменили на типовые без узора.
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