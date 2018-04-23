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Станцию «Площадь Александра Невского-1» закрыли для пассажиров в час пик
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Станцию «Площадь Александра Невского-1» закрыли для пассажиров в час пик 

АиФ Санкт-Петербург 3 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Метро «Площадь Александра Невского-1» закрыли на проверку, сообщает пресс-служба петербургской подземки. Станция перестала работать в утренний час пик — в 08.55 23 апреля.
Переход на «оранжевую» ветку также закрыт. Поезда проезжают станцию без остановки.
По предварительным данным, на «Площади Александра Невского-1» обнаружили бесхозный предмет. Двери станции откроются только тогда, когда будет установлено, что находка не представляет опасности для пассажиров.
Сотрудники метрополитена просят пассажиров быть внимательными и не оставлять свои личные вещи на платформах, в переходах и вагонах поездов. Забытая вещь может парализовать работу станции на продолжительное время.
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