Станцию «Площадь Александра Невского-1» закрыли для пассажиров в час пик

Метро «Площадь Александра Невского-1» закрыли на проверку, сообщает пресс-служба петербургской подземки. Станция перестала работать в утренний час пик — в 08.55 23 апреля.

Переход на «оранжевую» ветку также закрыт. Поезда проезжают станцию без остановки.

По предварительным данным, на «Площади Александра Невского-1» обнаружили бесхозный предмет. Двери станции откроются только тогда, когда будет установлено, что находка не представляет опасности для пассажиров.

Сотрудники метрополитена просят пассажиров быть внимательными и не оставлять свои личные вещи на платформах, в переходах и вагонах поездов. Забытая вещь может парализовать работу станции на продолжительное время.