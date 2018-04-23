Назван срок открытия станции метро «Новопеределкино»

Станция метро «Новопеределкино» готова на 70%

Станция "Новопеределкино" Калининско-Солнцевской линии метро готова на 60–70%, ее планируют открыть в июле. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что проект станции был доработан в соответствии с техническими требованиями метрополитена.

Главным украшением станции станут ажурные плафоны, напоминающие древнерусские своды. Сверху они будут закрыты закрыты перфорированными металлическими панелями. Изначально планировалось сделать декоративную цветную подсветку, однако специалисты посчитали, что она впоследствии будет мешать машинистам электропоездов.

Также во время разработки хотели заменить мелкозернистый белый гранит из Мансуровского месторождения на серый. Специалисты опасались, что из-за его дефицита могут возникнуть сложности. Однако архитекторам удалось отстоять первый вариант.

Станция "Новопеределкино" откроется на пересечении Боровского шоссе с улицей Шолохова. У нее будет два подземных вестибюля. Внешний облик входных павильонов был изменен — их заменили на типовые без узора.

По словам Кузнецова, сейчас архитекторы борются за то, чтобы узор на остеклении станции был нанесен пескоструйкой. "Есть и другие изменения, но нам повезло, что концепция оказалась "эластичной", устойчивой ко всем изменениям, не потерялась, не пропала", — добавил он.

Конкурс на разработку концепции для станции "Новопеределкино" в 2014 году выиграло бюро из Риги United Riga Architects.