Встали вагоны в метро: на станции «Юнгородок» черный пакет приняли за бомбу

В понедельник, 23 апреля, оказалась парализована работа самарского метрополитена из-за подозрительного предмета. Примерно в 8:40 его нашли на платформе станции «Юнгородок».

— Кто-то оставил черный пакет. Составы остановили. Пассажиров попросили покинуть вагоны. На место вызвали сотрудников полиции. Они проводили антитеррористическую проверку, — рассказали в департаменте транспорта Самары

Сейчас метро работает в штатном режиме. По словам очевидцев, задержка составила около 20 минут.

В этот же день из-за сумки остановили троллейбус № 15 недалеко от автовокзала. Всех пассажиров попросили выйти из салона.