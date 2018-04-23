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Встали вагоны в метро: на станции «Юнгородок» черный пакет приняли за бомбу
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Встали вагоны в метро: на станции «Юнгородок» черный пакет приняли за бомбу 

63.ru 3 часа назад
Фото: 63.ru
В понедельник, 23 апреля, оказалась парализована работа самарского метрополитена из-за подозрительного предмета. Примерно в 8:40 его нашли на платформе станции «Юнгородок».
— Кто-то оставил черный пакет. Составы остановили. Пассажиров попросили покинуть вагоны. На место вызвали сотрудников полиции. Они проводили антитеррористическую проверку, — рассказали в департаменте транспорта Самары.
Сейчас метро работает в штатном режиме. По словам очевидцев, задержка составила около 20 минут.
В этот же день из-за сумки остановили троллейбус № 15 недалеко от автовокзала. Всех пассажиров попросили выйти из салона.
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